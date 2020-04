山市良のうぃんどうず日記

Windows Serverの気になる変なメッセージとは、「Windows Server 2016」および「Windows Server 2019」のデスクトップエクスペリエンス環境で「設定(Settings)」アプリを操作しているときに表示されることがある、次のようなエラーメッセージです。

Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item.(英語環境)