from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

import torch

from torch import nn



iris = load_iris()

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(iris.data, iris.target)



X_train = torch.from_numpy(X_train).float()

y_train = torch.tensor([[float(x)] for x in y_train])

X_test = torch.from_numpy(X_test).float()

y_test = torch.tensor([[float(x)] for x in y_test])



INPUT_FEATURES = 4

HIDDEN = 5

OUTPUT_FEATURES = 1



class Net(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.fc1 = nn.Linear(INPUT_FEATURES, HIDDEN)

self.fc2 = nn.Linear(HIDDEN, OUTPUT_FEATURES)



def forward(self, x):

x = self.fc1(x)

x = torch.sigmoid(x)

x = self.fc2(x)

return x