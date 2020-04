net = Net() # ニューラルネットワークのインスタンスを生成



criterion = nn.MSELoss() # 損失関数

optimizer = torch.optim.SGD(net.parameters(), lr=0.003) # 最適化アルゴリズム



EPOCHS = 2000 # 2000回繰り返す

for epoch in range(EPOCHS):

optimizer.zero_grad() # 手順0:重みとバイアスの更新で内部的に使用するデータをリセット

outputs = net(X_train) # 手順1:ニューラルネットワークにデータを入力

loss = criterion(outputs, y_train) # 手順2:正解ラベルとの比較

loss.backward() # 手順3:誤差逆伝播

optimizer.step() # 手順4:重みとバイアスの更新



if epoch % 100 == 99: # 100回繰り返すたびに損失を表示

print(f'epoch: {epoch+1:4}, loss: {loss.data}')



print('training finished')