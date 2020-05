「マルウェア」とは悪意のあるソフトウェアや悪質なコードの総称を指す。「マルウェア対策」というと、セキュアWebゲートウェイ、IDS(侵入検知)、EDR(エンドポイントでの検出と対応)、アンチウイルスなどが最初に語られることが多い。

それらがマルウェア自体やその活動を検知し防御するものであるのに対して、そのマルウェアが悪用している脆弱(ぜいじゃく)性そのものを予防的にふさぐ作業もまた、極めて基本的かつ有効なマルウェア対策である。OSやソフトウェアのセキュリティパッチを小まめに適用すること。パッチが存在しなくとも緊急性やリスクの高い脆弱性が存在するサービスを閉じておくこと。このような基本的な脆弱性対策の重要性は、多くの人たちが理解しながら、欧米だけではなく、香港、シンガポールなどアジア圏の各国と比べても、日本国内の意識は低かったといえる。

本連載では、今日的なセキュリティ上の脅威を基に、ますます増してゆく脆弱性対策の重要性を基本から説明し、脆弱性対策の手助けを行う脆弱性スキャナーや脆弱性管理システムの有効性について読者に理解してもらうことを目的としている。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による緊急事態宣言が発令されている現在(2020年4月27日)、リモートワークの必要性をきっかけとして再び、マルウェア対策の注目度が上がっている。この状況であるからこそ、企業のITセキュリティに関係する全ての方々に読んでいただきたい。

連載は、下記のような内容を予定している。

連載初回となる今回は、「脆弱性とは何か」について説明する。

脆弱性とは「Vulnerability」の日本語訳だ。コンピュータシステム内で認可されていない行動を攻撃者が試みる際、悪用されやすいセキュリティ上の弱点を指す。脆弱性が認知されてから、その脆弱性をふさぐ修正が行われるまでの期間、そのシステムやオペレーションは「脆弱である」とされる。「セキュリティバグ」とほぼ同じ意味だが、脆弱性はソフトウェアに限らずハードウェア、物理的なオペレーションにも及ぶため、より広義の意味を持つ。

Vulnerabilityは多くの組織や文書でさまざまな定義が付けられているが、参考にOpen GroupのVulnerabilityの定義を紹介する。

“The probability that threat capability exceeds the ability to resist the threat.”

(脅威の性能が脅威への抵抗力を超えること)