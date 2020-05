import tensorflow as tf # ライブラリ「TensorFlow」のtensorflowパッケージをインポート

from tensorflow.keras import layers # レイヤー関連モジュールのインポート

from IPython.display import Image



# 定数(モデル定義時に必要となるもの)

INPUT_FEATURES = 2 # 入力(特徴)の数: 2(=X座標とY座標)

LAYER1_NEURONS = 4 # ニューロンの数: 4

LAYER2_NEURONS = 3 # ニューロンの数: 3

OUTPUT_RESULTS = 1 # 出力結果の数: 1(=結果は基本的に「-1.0」〜「1.0」の数値)



# 変数(モデル定義時に必要となるもの)

activation1 = layers.Activation('tanh' # 活性化関数(隠れ層用): tanh関数(変更可能)

, name='activation1' # 名前付け

)

activation2 = layers.Activation('tanh' # 活性化関数(隠れ層用): tanh関数(変更可能)

, name='activation2'

)

acti_out = layers.Activation('linear' # 活性化関数(出力層用): 恒等関数(固定)

, name='acti_out'

)



# tf.keras.Modelによるモデルの定義

class NeuralNetwork(tf.keras.Model):



# ### レイヤーを定義 ###

def __init__(self):

super(NeuralNetwork, self).__init__()



# 入力層は定義「不要」。実際の入力によって決まるので



# 隠れ層:1つ目のレイヤー(layer)

self.layer1 = layers.Dense( # 全結合層(線形変換)

#input_shape=(INPUT_FEATURES,), # 入力層(定義不要)

LAYER1_NEURONS, # 次のレイヤーへの出力ユニット数

name='layer1')



# 隠れ層:2つ目のレイヤー(layer)

self.layer2 = layers.Dense( # 全結合層

LAYER2_NEURONS, # 次のレイヤーへの出力ユニット数

name='layer2')



# 出力層

self.layer_out = layers.Dense( # 全結合層

OUTPUT_RESULTS, # 出力結果への出力ユニット数

name='layer_out')



# ### フォワードパスを定義 ###

def call(self, inputs, training=None): # 入力と、訓練/評価モード

# 「出力=活性化関数(第n層(入力))」の形式で記述

x1 = activation1(self.layer1(inputs)) # 活性化関数は変数として定義

x2 = activation2(self.layer2(x1)) # 同上

outputs = acti_out(self.layer_out(x2)) # そのまま出力(=「恒等関数」)

return outputs



# モデル内容の出力を行う独自メソッド

def get_functional_model(self):

x = layers.Input(shape=(INPUT_FEATURES,), name='input_features')

static_model = tf.keras.Model(inputs=[x], outputs=self.call(x))

return static_model