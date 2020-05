{

// Make changes here to the cmd.exe profile



// プロファイル名は"CMD Test"

"name": "CMD Test",



// cmd.exeを起動

"commandline": "cmd.exe",



// フォントはMS明朝

"fontFace": "MS 明朝",



// 起動時のディレクトリはC:\

"startingDirectory": "c:\\",



// フォントサイズは18(ポイント)

"fontSize": 18,



// 背景を半透明(Acrylic)で表示

"useAcrylic": true,



// 文字色は白(#FFFFFF)

"foreground": "#FFFFFF",



// 背景の不透明度は0.7

"acrylicOpacity": 0.7,



// 背景色は、暗い緑(#007F00)

"background": "#007F00",



// 背景用イメージファイルのパス

"backgroundImage": "c:\\temp\\00-WindowsTerminal\\cmdr.png",



// 背景イメージファイルの不透明度は0.5

"backgroundImageOpacity": 0.5,



// プロファイルはメニューに表示

"hidden": false

},