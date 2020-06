この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究者チームは、2020年5月28日(米国時間)、乱数を生成する優れたアルゴリズム「Fast Loaded Dice Roller」(FLDR)を開発したと発表した。

乱数を生成するときに求められる3種類の要件、すなわち速度と精度、メモリをあまり使わないことについて、現時点における最適な組み合わせで実行できるという。乱数生成はさまざまなシミュレーションで多用されているため、効率の良い手法に対するニーズは高い。

FLDRを開発したのは、MITの大学院生フェラス・サード氏、リサーチサイエンティストのキャメロン・フリーア氏、マーティン・リナード教授、プリンシパルリサーチサイエンティストのビカシュ・マンシンカ氏。「AISTATS 2020 : The 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics」(AISTATS第23回人工知能と統計学に関する国際会議、2020年6月3〜5日に開催)で、FLDRに関するプレゼンテーションを行う予定だ。

簡単に言えば、FLDRは、さいころの回転をシミュレートして整数の乱数を生成するコンピュータプログラムだ。さいころは任意の数の面を持ち、事前に重み付けすることで、特定の面が他の面よりも高い確率で出るようになる。

重み付けされたさいころ(原文では「loaded dice」とあり、「いかさまさいころ」という意味がある)は、乱数を生成できる。どの面が出るか前もって予想できないためだ。その一方でランダム性を、あらかじめ設定した確率分布を満たすように制約できる。例えば、重み付けされたさいころを使って、野球の試合結果をシミュレートできるかもしれない。

FLDRでは、さいころは“完全に”重み付けされている。これは、指定された通りの確率を実現できることを意味する。4面のさいころを例に説明すると、「1」「2」「3」「4」の各目を25%ずつではなく、例えば23%、34%、17%、26%の確率で出るように設定できる。

多数の面を持ち、重み付けされたさいころの回転をシミュレートするために、MITの研究チームはまず、ランダム性を生み出す簡単な源を利用しなければならなかった。それは、0または1をそれぞれ50%の確率で生成する、コイントスのコンピュータ化されたバージョンだった。乱数生成方法の効率は、各さいころの回転をシミュレートするために、こうしたランダム源を利用する必要がある回数(“コイントス”の回数)に依存する。こうした効率が、乱数生成方法の重要な設計基準となる。

既に知られている効率の良い手法には問題があった

