Interop Tokyo 2020のBest of Show受賞製品が発表

オンライン開催中の「Interop Tokyo 2020」で2020年6月3日、優秀製品を表彰する「Best of Show Award」が発表された。
Best of Show Awardは優秀出展製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。2020年はオンライン会議による審査が実施された。
下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。
準グランプリ
華為技術日本 Atlas 900 AIコンピューティングクラスター
グランプリ
セイコーソリューションズ マルチキャリアLTE対応 IoTルーター SkyBridge MB-A200
グランプリ
華為技術日本 AR502H 電力産業のIoTを実現
審査員特別賞
ジュニパーネットワークス Contrail Service Orchestration（SD-Enterprise）
準グランプリ
シスコシステムズ Cisco Meraki MS390およびMR36/46/56
審査員特別賞
ジュニパーネットワークス Mist有線アシュアランスおよびMarvis Actions
審査員特別賞
華為技術日本 ファーウェイ 5G AR NetEngine AR6000
審査員特別賞
シスコシステムズ Catalyst 9300-24H IEEE802.3bt規格対応キャンパススイッチ
グランプリ
セイコーソリューションズ NTPクロック 無線LANモデル
グランプリ
ATENジャパン US3342「USB-C 2ポートUSB 3.1 Gen 2デバイス共有器（電源パススルー対応）」
グランプリ
華為技術日本 ファーウェイCloudEngine 16800データセンタースイッチ
グランプリ
シスコシステムズ Cisco Nexus 93600CD-GX
審査員特別賞
ジュニパーネットワークス Contrail Insights
グランプリ
Volterra VoltMesh
準グランプリ
シスコシステムズ Cisco Webex Calling
審査員特別賞
サウザンドアイズ・ジャパン インターネット・インサイトおよび【無償公開版】インターネット障害マップ
受賞製品なし
グランプリ
華為技術日本 OceanStor Dorado 8000/18000 V6
審査員特別賞
キオクシア 業界最速クラス PCIe 4.0に対応したエンタープライズ向けSSD「CM6シリーズ」とデータセンター向けSSD「CD6シリーズ」
グランプリ
CyCraft Japan CyCraft AIR（サイクラフト・エア）およびCyberTotal （サイバートータル）
グランプリ
フォーティネットジャパン FortiGate 1800F
グランプリ
フォーティネットジャパン FortiSOAR
準グランプリ
ソリトンシステムズ FileZen S
準グランプリ
A10ネットワークス 仮想アプライアンス型DDoS攻撃防御ソリューションvThunder TPS
準グランプリ
キーサイト・テクノロジー Keysight Threat Simulator
審査員特別賞
セキュアヴェイル NetStare Suite
審査員特別賞
ソリトンシステムズ Soliton OneGate
グランプリ
シスコシステムズ Cisco 8000シリーズルータ
グランプリ
華為技術日本 ファーウェイOptiXtrans OSN9800 M12
準グランプリ
ジュニパーネットワークス PTX10K-LC1201-36CD
審査員特別賞
A10ネットワークス DNS over HTTPS (DoH) ソリューション Thunder CFW
審査員特別賞
華為技術日本 OptiXtrans DC908
準グランプリ
シスコシステムズ Cisco Headset 730
審査員特別賞
ヤマハ USB&Bluetooth スピーカーフォン YVC-330
グランプリ
華為技術日本 eMIMO モバイルエッジコンピューティング向けインフラソリューション
グランプリ
いけりりネットワークサービス オールインワンキャプチャアプライアンス IOTA
準グランプリ
キーサイト・テクノロジー Keysight IxProbe
審査員特別賞
東陽テクニカ Spirent E5 5G/4G/WiFiアクティブネットワークモニタリングプラットフォーム
審査員特別賞
Zabbix Japan 統合監視ソフトウェアZabbix 5.0
グランプリ
キーサイト・テクノロジー Ixia UHD100T32 超高密度 32x100GE テストプラットフォーム
準グランプリ
東陽テクニカ Spirent Wi-Fi6トータルテストソリューション
準グランプリ
キーサイト・テクノロジー N4891A 400GBASE レシーバー・FECテスト・ソリューション
グランプリ
シスコシステムズ Cisco Catalyst 9130シリーズアクセスポイント
審査員特別賞
セイコーソリューションズ PTPグランドマスタークロック Time Server Pro. TS-2912およびTS-2914
審査員特別賞
ティーピーリンクジャパン アクセスポイントEAP 660HD Omada SDN solution
グランプリ
シスコシステムズ Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ
審査員特別賞
ATENジャパン RCM101A 「1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP（リモート制御＆監視用APIインタフェース対応）」
審査員特別賞
セイコーソリューションズ シンクジェネレーター Time Server Pro. TS-1550
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