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» 2020年06月03日 10時20分 公開

Interop Tokyo 2020のBest of Show受賞製品が発表

オンライン開催中の「Interop Tokyo 2020」で2020年6月3日、優秀製品を表彰する「Best of Show Award」が発表された。Best of Show Awardは優秀展示製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。2020年はオンライン会議による審査が実施された。

[三木泉，＠IT]

　オンライン開催中の「Interop Tokyo 2020」で2020年6月3日、優秀製品を表彰する「Best of Show Award」が発表された。

　Best of Show Awardは優秀出展製品を表彰する企画で、部門ごとにグランプリ、準グランプリ、審査員特別賞が授与される。2020年はオンライン会議による審査が実施された。

　下に部門名、賞、受賞者、受賞製品を紹介する。

AI部門

準グランプリ

華為技術日本　Atlas 900 AIコンピューティングクラスター

IoT部門

グランプリ

セイコーソリューションズ　マルチキャリアLTE対応 IoTルーター SkyBridge MB-A200

グランプリ

華為技術日本　AR502H 電力産業のIoTを実現

NFV／SDI部門

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス　Contrail Service Orchestration（SD-Enterprise）

エンタープライズIT部門

準グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Meraki MS390およびMR36/46/56

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス　Mist有線アシュアランスおよびMarvis Actions

審査員特別賞

華為技術日本　ファーウェイ 5G AR NetEngine AR6000

審査員特別賞

シスコシステムズ　Catalyst 9300-24H IEEE802.3bt規格対応キャンパススイッチ

ガジェット部門

グランプリ

セイコーソリューションズ　NTPクロック 無線LANモデル

グランプリ

ATENジャパン　US3342「USB-C 2ポートUSB 3.1 Gen 2デバイス共有器（電源パススルー対応）」

クラウドインフラ部門

グランプリ

華為技術日本　ファーウェイCloudEngine 16800データセンタースイッチ

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Nexus 93600CD-GX

審査員特別賞

ジュニパーネットワークス　Contrail Insights

クラウドサービス部門

グランプリ

Volterra　VoltMesh

準グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Webex Calling

審査員特別賞

サウザンドアイズ・ジャパン　インターネット・インサイトおよび【無償公開版】インターネット障害マップ

クラウドネイティブ部門

受賞製品なし

サーバ＆ストレージ部門

グランプリ

華為技術日本　OceanStor Dorado 8000/18000 V6

審査員特別賞

キオクシア　業界最速クラス PCIe 4.0に対応したエンタープライズ向けSSD「CM6シリーズ」とデータセンター向けSSD「CD6シリーズ」

セキュリティ部門

グランプリ

CyCraft Japan　CyCraft AIR（サイクラフト・エア）およびCyberTotal （サイバートータル）

グランプリ

フォーティネットジャパン　FortiGate 1800F

グランプリ

フォーティネットジャパン　FortiSOAR

準グランプリ

ソリトンシステムズ　FileZen S

準グランプリ

A10ネットワークス　仮想アプライアンス型DDoS攻撃防御ソリューションvThunder TPS

準グランプリ

キーサイト・テクノロジー　Keysight Threat Simulator

審査員特別賞

セキュアヴェイル　NetStare Suite

審査員特別賞

ソリトンシステムズ　Soliton OneGate

ネットワークインフラ

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco 8000シリーズルータ

グランプリ

華為技術日本　ファーウェイOptiXtrans OSN9800 M12

準グランプリ

ジュニパーネットワークス　PTX10K-LC1201-36CD

審査員特別賞

A10ネットワークス　DNS over HTTPS (DoH) ソリューション Thunder CFW

審査員特別賞

華為技術日本　OptiXtrans DC908

パーソナルメディア＆デバイス部門

準グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Headset 730

審査員特別賞

ヤマハ　USB&Bluetooth スピーカーフォン YVC-330

ファシリティ部門

グランプリ

華為技術日本　eMIMO モバイルエッジコンピューティング向けインフラソリューション

マネジメント＆モニタリング部門

グランプリ

いけりりネットワークサービス　オールインワンキャプチャアプライアンス IOTA

準グランプリ

キーサイト・テクノロジー　Keysight IxProbe

審査員特別賞

東陽テクニカ　Spirent E5 5G/4G/WiFiアクティブネットワークモニタリングプラットフォーム

審査員特別賞

Zabbix Japan　統合監視ソフトウェアZabbix 5.0

テスティング部門

グランプリ

キーサイト・テクノロジー　Ixia UHD100T32 超高密度 32x100GE テストプラットフォーム

準グランプリ

東陽テクニカ　Spirent Wi-Fi6トータルテストソリューション

準グランプリ

キーサイト・テクノロジー　N4891A 400GBASE レシーバー・FECテスト・ソリューション

モバイルコンピューティング部門

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco Catalyst 9130シリーズアクセスポイント

審査員特別賞

セイコーソリューションズ　PTPグランドマスタークロック Time Server Pro. TS-2912およびTS-2914

審査員特別賞

ティーピーリンクジャパン　アクセスポイントEAP 660HD Omada SDN solution

産業ネットワーク部門

グランプリ

シスコシステムズ　Cisco IR1101 耐環境性能 サービス統合型ルータ

審査員特別賞

ATENジャパン　RCM101A 「1ローカル/リモート アクセス共有 1ポート VGA KVM over IP（リモート制御＆監視用APIインタフェース対応）」

審査員特別賞

セイコーソリューションズ　シンクジェネレーター Time Server Pro. TS-1550

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