import numpy as np # 数値計算用のPythonライブラリを読み込む # ある1次関数の結果を返す関数の定義 def func_2(x): return 2*x + 3 # 積分を計算する関数の定義 def inte_func(start_x,end_x,N): S = 0. # start_xからend_xまでの区間を等間隔でNに分割する X = np.linspace(start_x,end_x,N) # 分割後の微小区間の大きさ dx = X[1] - X[0] for x in X: # 微小区間での平均値の代わりとして、微小区間(x,x+dx)での中央の値を用いる S += func_2(x+dx*0.5)*dx return S # 0から3までの積分結果を区間の分割数の大きさを変えて結果を出力する for N in [2,5,10,100,1000,10000]: print('区間分割数 =',N,'積分結果 = ',inte_func(0,3,N))