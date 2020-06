import torch

import torchvision

import torchvision.transforms as transforms

import torch.optim as optim

import matplotlib.pyplot as plt

from torch import nn

from torchvision.datasets import MNIST

from torch.utils.data import DataLoader

from torch.utils.data import random_split



transform = transforms.Compose([transforms.ToTensor(), transforms.Normalize((0.5,), (0.5,))])



BATCH_SIZE = 20



trainset = MNIST(root='./data', train=True, transform=transform, download=True)

#trainloader = DataLoader(trainset, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=True)



testset = MNIST(root='./data', train=False, transform=transform, download=True)

testloader = DataLoader(testset, batch_size=BATCH_SIZE, shuffle=False)