ルール大学ボーフムのホルストゲルツITセキュリティ研究所とクラスタオブエクセレンスCASA(Cyber Security in the Age of Large-Scale Adversaries)の研究チームが、ディープフェイク画像を効率的に特定する新しい方法を開発した。

ディープフェイク画像とは、ディープラーニング技術を用いて生成され、人間には本物の写真とほとんど見分けがつかないフェイク(偽)画像を指す。研究チームはこうした画像を効率的に特定する方法の開発を目的に、画像を周波数領域に変換して分析した。これは確立された信号処理手法だ。

研究チームは2020年7月15日(現地時間)、International Conference on Machine Learning(ICML)でこの研究成果を発表した。実験結果を再現できるように、実験のために作成したコードをGitHubで公開している。

ディープフェイク画像を生成する仕組み

