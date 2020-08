% clang -target bpf -g -c a.c % readelf -S a.o There are 16 section headers, starting at offset 0x6c0: Section Headers: [Nr] Name Type Address Offset Size EntSize Flags Link Info Align ... [ 5] .BTF PROGBITS 0000000000000000 000001cb 00000000000000de 0000000000000000 0 0 1 [ 6] .BTF.ext PROGBITS 0000000000000000 000002a9 0000000000000070 0000000000000000 0 0 1 ...