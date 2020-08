連載目次

機械学習におけるバーニーおじさんのルール(Uncle Bernie's rule)とは、ニューラルネットワークの重みパラメーターの数に対して、最低限その10倍以上の訓練データ量が必要となる、とする経験則のことである。訓練データの数量の目安とされるが、定理ではなく、あくまで経験則である。その出典(後述)も古く(=最近のディープラーニングに適用できるかどうかは不明で)、数学的に証明されているわけでもないので注意が必要だ。

孫引用になってしまうが1990年(NIPS 1989)の論文の一節を引用すると、

Rules of thumb suggesting the number of samples required for specific distributions could be useful for practical problems.

Widrow has suggested having a training sample size that is 10 times the number of weights in a network ("Uncle Bernie's Rule")[Widrow, 1987].

特定の分布に必要なサンプル数を示唆する経験則は、実用的な問題に役立つかもしれない。

Widrow氏は、ネットワークの重みの10倍の訓練サンプル数を持つことを提案している(“バーニーおじさんのルール”)[Widrow, 1987]。[筆者による翻訳]