# 乱数を計算するライブラリのインポート import random as ran # 表(おもて)の出る確率を設定 head_probability = 0.5 # 進行回数の数を与えたら、その回数での表(おもて)が出る確率を計算する関数 def coin_toss(N): head_num = 0 for i in range(N): if ran.random() < head_probability: head_num += 1 # 表の出た回数をカウント return head_num/N for n in [4,10,20,50,100,1000,10000,1000000]: print('試行回数 =',n,'表の出る確率 = ',coin_toss(n))