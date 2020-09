class MNISTNumed(MNIST):

def __init__(self, nums=[1], *args, **kwargs):

super().__init__(*args, **kwargs)

tmp = []

for n in nums:

subdata= [d for d, t in zip(self.data, self.targets) if t == n]

tmp.extend(subdata)

self.data = tmp

#self.data = [d for d, t in zip(self.data, self.targets) for n in nums if t == n]