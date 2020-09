この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2020年9月1日(米国時間)、ディープフェイク検出技術「Microsoft Video Authenticator」を発表した。

ディープフェイク(「合成メディア」とも呼ばれる)は、改変操作された写真、動画、音声ファイルのうち、特に人工知能(AI)を使って判明しにくいように巧妙に細工されたものを指す用語だ。写っている人物が本当は言っていないことを言わせたり、本当はその場所にはいないのにもかかわらず、いるように見せかけたりする。

ディープフェイクはニュース記事などのメディアにも出現しており、社会問題となっている。米国の大統領選挙が近づく中、今回の検出技術は、ユーザーがディープフェイクを見分けるための有益なツールになるとMicrosoftは述べている。

Video Authenticatorは写真や動画を分析し、コンテンツが人工的に操作されている可能性をパーセントで示す。これは信頼度スコアと捉えることもできる。動画の場合、再生中のフレームごとにパーセントを表示できる。人間の目では見つけにくいディープフェイク特有の「継ぎ目」や、微妙な色あせ、グレースケールの要素を検出することで、こうした機能を提供する。

Video Authenticatorを開発したのはMicrosoft Researchだ。MicrosoftのResponsible AI(責任あるAI)チームとMicrosoft AI, Ethics and Effects in Engineering and Research(AETHER)Committeeの協力を得ている。開発に当たっては、「Face Forensic++」の公開データセットを使用し、「DeepFake Detection Challenge Dataset」を使ってテストを進めた。Face Forensic++とDeepFake Detection Challenge Datasetは、先進的なモデルに基づいて作成されたディープフェイク検出技術のトレーニングとテストのためのデータセットだ。

ディープフェイクのような合成メディアを生成するAIは、継続的な学習が可能だ。そのため、合成メディアの生成方法が巧妙化し続けるとMicrosoftは予想している。「AIによる検出方法には、いずれも一定の誤認率があるため、われわれは、検出方法をすり抜けるディープフェイクがあることを理解し、すり抜けたものに対処する準備を整えなければならない」との見解も示している。

