# 基本形

iterable = ['a', 'b', 'c']



for item in iterable: # for <ループ変数> in <反復可能オブジェクト>:

print(item) # <ループ変数>を使った処理:'a'、'b'、'c'を順次出力



# 指定した回数だけ処理を繰り返す:range関数

for counter in range(5):

print(counter) # 0、1、2、3、4を順次出力



# インデックスと要素を扱いたい場合:enumerate関数

for index, item in enumerate(iterable):

print(index, ':', item) # '0 : a'、'1 : b'、'2 : c'を出力



# 複数の反復可能オブジェクトをまとめる:zip関数

code_point = [ord(c) for c in iterable] # [97, 98, 99]



for c, p in zip(iterable, code_point):

print(f'{c} : {p}') # 'a : 97'、'b : 98'、'c : 99'を順次表示



# ループの脱出:break文

for num in iterable:

if num == 'b': # <ループ変数>の値が'b'なら最内のループを脱出

break

print(num) # 'a'を出力してループを終了



# ループの継続:continue文

for num in iterable:

if num == 'b': # <ループ変数>の値が'b'なら以降の処理を省略してループを継続

continue

print(num) # 'a'、'c'を出力('b'は出力されない)