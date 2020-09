連載目次

モラベックのパラドックス(Moravec's paradox)とは、機械学習モデルを含むAI(人工知能)やロボット工学において、例えば「明日の販売数量を予測する」「将棋を指す」といった大人が行うような高度な知性に基づく推論よりも、例えば「おもちゃをつかむ」「興味深いものに注意を払う」といった1歳児が行うような本能に基づく運動スキルや知覚を身に付ける方がはるかに計算資源を要する(つまり難しい)、というパラドックス(逆説)のこと(図1)。例えば人間にとって、高度な大学数学を計算するよりも、近所の公園をランニングする方がはるかに簡単であるが、コンピュータにとっては逆である。

この定説は、Hans P. Moravec氏や、Rodney Allen Brooks氏、Marvin Minsky氏らによって1980年代に確立された。提唱者の一人であるロボット研究者Hans P. Moravec氏による1988年の書籍の一節を引用すると、

it is comparatively easy to make computers exhibit adult level performance on intelligence tests or playing checkers, and difficult or impossible to give them the skills of a one-year-old when it comes to perception and mobility.

(訳:コンピュータが、知能テストやボードゲームのチェッカーで大人レベルの性能を発揮させることは比較的容易であるが、知覚や移動に関して1歳児のスキルを与えることは難しいか不可能である。)