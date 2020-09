# 変数の値が特定の値かどうか条件とする

num = 1

if num == 0:

print('value of num is 0')

elif num == 1: # elif節は省略可能

print('value of num is 1')

else: # else節は省略可能

print('value of num is not 0, nor 1')



# リストに特定の要素が含まれているか(いないか)どうかを条件とする

maker_names = ['toyota', 'nissan', 'honda', 'suzuki', 'daihatsu']

maker_name = 'tyrrell'



if maker_name in maker_names:

print(f'{maker_name} is a japanese car maker')

else:

print(f'{maker_name} is not a japanese car maker')



# リストが空かどうかを条件とする

some_list = []



if some_list:

print('list has some item(s)')

else:

print('list has nothing')



# 2つのオブジェクトが同一であるかどうかを条件とする

s1 = 'deep insider' # 2つの変数s1とs2は同じオブジェクトを参照する

s2 = s1



if s2 is s1: # 変数s2とs1が参照するオブジェクトは同一

print('two objects are identical')