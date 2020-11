# 結合演算子「+」を使う

first = 'shinji'

last = 'kawasaki'

name = first + ' ' + last # 文字列変数とリテラル文字列と文字列変数の結合

print(name) # 'shinji kawasaki'



# 累算代入演算子「+=」を使う

name = 'shinji'

name += ' ' + 'kawasaki'

print(name) # 'shinji kawasaki'



# 文字列のjoinメソッドを使う

somestr = 'one, two, three'

strlist = somestr.split(', ')

print(strlist) # ['one', 'two', 'three']

result = '_'.join(strlist) # 区切りを'_'として['one', 'two', 'three']を結合

print(result) # one_two_three



# 区切り文字が必要なければ空文字列に対してjoinメソッドを呼び出す

result = ''.join(strlist)

print(result) # onetwothree



# 数値を要素とするリストから、それらを文字列化して結合

nums = list(range(5)) # [0, 1, 2, 3, 4]

result = ', '.join([str(x) for x in nums])

print(result) # '0, 1, 2, 3, 4'