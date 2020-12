class_names = [

'Apple pie', # 0:アップルパイ

'Baby back ribs', # 1:ベビーバックリブ

'Baklava', # 2:バクラバ

'Beef carpaccio', # 3:牛肉のカルパッチョ

'Beef tartare', # 4:牛肉のタルタル

'Beet salad', # 5:ビートサラダ

'Beignets', # 6:ベニエ

'Bibimbap', # 7:ビビンバ

'Bread pudding', # 8:ブレッドプディング

'Breakfast burrito', # 9:朝食のブリトー

'Bruschetta', # 10:ブルスケッタ

'Caesar salad', # 11:シーザーサラダ

'Cannoli', # 12:カノーリ

'Caprese salad', # 13:カプレーゼサラダ

'Carrot cake', # 14:キャロットケーキ

'Ceviche', # 15:セビーチェ

'Cheesecake', # 16:チーズケーキ

'Cheese plate', # 17:チーズプレート

'Chicken curry', # 18:チキンカレー

'Chicken quesadilla', # 19:チキンケサディーヤ

'Chicken wings', # 20:手羽先

'Chocolate cake', # 21:チョコレートケーキ

'Chocolate mousse', # 22:チョコレートムース

'Churros', # 23:チュロス

'Clam chowder', # 24:クラムチャウダー

'Club sandwich', # 25:クラブサンドイッチ

'Crab cakes', # 26:クラブケーキ

'Creme brulee', # 27:クレームブリュレ

'Croque madame', # 28:クロックマダム

'Cup cakes', # 29:カップケーキ

'Deviled eggs', # 30:デビルドエッグ

'Donuts', # 31:ドーナツ

'Dumplings', # 32:ダンプリング

'Edamame', # 33:枝豆

'Eggs benedict', # 34:エッグベネディクト

'Escargots', # 35:エスカルゴ

'Falafel', # 36:ファラフェル

'Filet mignon', # 37:フィレミニョン

'Fish and chips', # 38:フィッシュ&チップス

'Foie gras', # 39:フォアグラ

'French fries', # 40:フライドポテト

'French onion soup', # 41:フレンチオニオンスープ

'French toast', # 42:フレンチトースト

'Fried calamari', # 43:揚げイカ

'Fried rice', # 44:チャーハン

'Frozen yogurt', # 45:フローズンヨーグルト

'Garlic bread', # 46:ガーリックブレッド

'Gnocchi', # 47:ニョッキ

'Greek salad', # 48:ギリシャサラダ

'Grilled cheese sandwich', # 49:グリルチーズサンド

'Grilled salmon', # 50:焼き鮭

'Guacamole', # 51:グアカモーレ

'Gyoza', # 52:餃子

'Hamburger', # 53:ハンバーガー

'Hot and sour soup', # 54:酸辣湯

'Hot dog', # 55:ホットドッグ

'Huevos rancheros', # 56:ウェボスランチェロス

'Hummus', # 57:フムス

'Ice cream', # 58:アイスクリーム

'Lasagna', # 59:ラザニア

'Lobster bisque', # 60:ロブスターのビスク

'Lobster roll sandwich', # 61:ロブスターロールサンド

'Macaroni and cheese', # 62:マカロニとチーズ

'Macarons', # 63:マカロン

'Miso soup', # 64:みそ汁

'Mussels', # 65:ムール貝

'Nachos', # 66:ナチョス

'Omelette', # 67:オムレツ

'Onion rings', # 68:オニオンリング

'Oysters', # 69:牡蠣

'Pad thai', # 70:パッタイ

'Paella', # 71:パエリア

'Pancakes', # 72:パンケーキ

'Panna cotta', # 73:パンナコッタ

'Peking duck', # 74:北京ダック

'Pho', # 75:フォー

'Pizza', # 76:ピザ

'Pork chop', # 77:ポークチョップ

'Poutine', # 78:プーティン

'Prime rib', # 79:プライムリブ

'Pulled pork sandwich', # 80:プルドポークサンド

'Ramen', # 81:ラーメン

'Ravioli', # 82:ラビオリ

'Red velvet cake', # 83:レッドベルベットケーキ

'Risotto', # 84:リゾット

'Samosa', # 85:サモサ

'Sashimi', # 86:刺身

'Scallops', # 87:ホタテ

'Seaweed salad', # 88:海藻サラダ

'Shrimp and grits', # 89:エビとグリッツ

'Spaghetti bolognese', # 90:スパゲティボロネーゼ

'Spaghetti carbonara', # 91:スパゲッティカルボナーラ

'Spring rolls', # 92:春巻き

'Steak', # 93:ステーキ

'Strawberry shortcake', # 94:イチゴのショートケーキ

'Sushi', # 95:寿司

'Tacos', # 96:タコス

'Takoyaki', # 97:たこ焼き

'Tiramisu', # 98:ティラミス

'Tuna tartare', # 99:マグロのタルタル

'Waffles' # 100:ワッフル

]