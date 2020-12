# リスト(配列)の初期化:角かっこ「[]」で囲み、要素をカンマ「,」区切りで並べる

empty_list = [] # 空のリスト

print(empty_list) # []



int_list = [0, 1, 2] # 整数リスト(整数配列)

print(int_list) # [0, 1, 2]



mylist = [0, 'abc', 1, 'def'] # リスト(配列)には任意の型の要素を格納できる

print(mylist) # [0, 'abc', 1, 'def']



# リスト(配列)の初期化:list関数を呼び出す

int_list = list() # 空のリスト(配列)

print(int_list) # []



int_list = list((4, 5, 6)) # タプルの要素を基にリスト(配列)が作成される

print(int_list) # [4, 5, 6]



int_list = list(range(5)) # rangeオブジェクトから整数リスト(整数配列)を作成

print(int_list) # [0, 1, 2, 3, 4]



str_list = list('python') # 文字列の各文字を要素とするリストを作成

print(str_list) # ['p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n']



# リスト内包表記

int_list = [x for x in range(0, 10, 2)] # rangeオブジェクトからリストを作成

print(int_list) # [0, 2, 4, 6, 8]



int_list = [x for x in range(10) if x % 2 == 1] # if節を用いる例

print(int_list) # [1, 3, 5, 7, 9]



# if else式を使うときにはfor節に続けずに、内包表記の先頭に記述する

str_list = [c.upper() if c.islower() else c.lower() for c in 'AbCdE']

print(str_list) # ['a', 'B', 'c', 'D', 'e']



# リストのリスト(配列の配列)

mylist = [[0, 1, 2], [3, 4, 5]] # 2次元のリスト(配列)の作成

print(mylist) # [[0, 1, 2], [3, 4, 5]]



mul_tbl = [[x * y for x in range(1, 4)] for y in range(1, 5)]

print(mul_tbl) # [[1, 2, 3], [2, 4, 6], [3, 6, 9], [4, 8, 12]]