# clearメソッドでリストの全要素を削除

mylist = list(range(10)) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

print(mylist) # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

mylist.clear()

print(mylist) # []



# popメソッドで指定したインデックスにある要素をリストから削除して、その値を取得

mylist = list(range(10))

value = mylist.pop() # インデックスを指定しない場合は末尾の要素が削除される

print('popped value:', value) # popped value: 9

print('mylist:', mylist) # mylist: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]



value = mylist.pop(5) # 5番目の要素を削除

print('popped value:', value) # popped value: 5

print('mylist:', mylist) # mylist: [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]



# removeメソッドで削除したい値を指定して、リストからその値を削除

mylist = [2, 0, 6, 0, 5, 7, 2, 1, 5, 5]



mylist.remove(0) # リスト内の要素0のうち先頭にあるものを削除

print(mylist) # [2, 6, 0, 5, 7, 2, 1, 5, 5]

mylist.remove(0) # リスト内の要素0のうち先頭にあるものを削除

print(mylist) # [2, 6, 5, 7, 2, 1, 5, 5]

mylist.remove(0) # ValueError:指定した値がリスト中にないと例外となる



# リストから特定の条件に合致するものをまとめて削除

mylist = [2, 0, 6, 0, 5, 7, 2, 1, 5, 5]

target = 0 # 要素0をmylistから取り除きたい



mylist = [item for item in mylist if item != target] # 取り除く=それ以外を残す

print(mylist) # [2, 6, 5, 7, 2, 1, 5, 5]



#target = 0 # 上のリスト内包表記は以下と同値

#result = []

#for item in mylist:

# if item != target:

# result.append(item)

#

#mylist = result