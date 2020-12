mylist = [15, 8, 1, 0, 20, 19, 1, 2, 13, 7]



# 整数値0がmylistに含まれているかどうかを調べる

result = 0 in mylist

print(result) # True



# 整数値5がmylistに含まれているかどうかを調べる

result = 5 in mylist

print(result) # False



# 整数値0がmylistに含まれていないかどうかを調べる

result = 0 not in mylist

print(result) # False



# 整数値5がmylistに含まれていないかどうかを調べる

result = 5 not in mylist

print(result) # True