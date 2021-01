# 文字列中に特定の部分文字列が存在するかどうかを調べる

s = 'this is a sample string'

result = 'is' in s # 文字列sに'is'が含まれているかどうか

print(result) # True

result = 'foo' in s # 文字列sに'foo'が含まれているかどうか

print(result) # False

result = 'is' not in s # 文字列sに'is'が含まれていないかどうか

print(result) # False

result = 'foo' not in s # 文字列sに'foo'が含まれていないかどうか

print(result) # True



# 文字列中で特定の部分文字列が存在するインデックスを取得(例外を発生しない)

s = 'this is a sample string'

idx = s.find('is') # 'is'があるインデックスを取得(前方検索)

print(idx) # 2('this'の'is'が該当)

idx = s.rfind('is') # 'is'があるインデックスを取得(後方検索)

print(idx) # 5



idx = s.find('is', 3, len(s)) # 検索開始位置と終了位置を指定できる

print(idx) # 5



idx = s.find('foo') # 文字列が見つからなければ-1が返される

print(idx) # -1



# 文字列中で特定の部分文字列が存在するインデックスを取得(例外を発生する)

s = 'this is a sample string'

idx = s.index('is') # 'is'があるインデックスを取得(前方検索)

print(idx) # 2('this'の'is'が該当)

idx = s.rindex('is') # 'is'があるインデックスを取得(後方検索)

print(idx) # 5



idx = s.index('is', 3, len(s)) # 検索開始位置と終了位置を指定できる

print(idx) # 5



idx = s.index('foo') # ValueError:文字列が見つからなければ例外が発生する



# 文字列中に特定の部分文字列が何個含まれているかを調べる

s = 'this is a sample string'

cnt = s.count('is') # 文字列sに'is'が何個含まれているか

print(cnt) # 2



cnt = s.count('is', 3, len(s)) # 検索開始位置と終了位置を指定できる

print(cnt) # 1



# 文字列が特定の文字列で始まっているかどうか/終わっているかどうかを調べる

s = 'this is a sample string'

result = s.startswith('this') # 文字列sが'this'で始まっているかどうか

print(result) # True

result = s.endswith('this') # 文字列sが'this'で終わっているかどうか

print(result) # False