# replaceメソッドによる文字列置換

s1 = 'this is a sample string'

s2 = s1.replace('this', 'that') # replaceメソッドは新しい文字列を返す

print(s1) # this is a sample string

print(s2) # that is a sample string



s2 = s1.replace(' ', '') # 第2引数を空文字列にすると置換前の文字列が削除される

print(s2) # thisisasamplestring



s1 = 'foo bar baz foo bar baz foo bar baz'

s2 = s1.replace('foo', 'FOO', 2) # 置換を行う回数を指定

print(s2) # FOO bar baz FOO bar baz foo bar baz



s2 = s1.replace('foo', 'FOO').replace('bar', 'BAR') # replaceメソッドを連鎖

print(s2) # FOO BAR baz FOO BAR baz FOO BAR baz



# maketransメソッドで変換テーブルを作成して、translateメソッドで置換

d = {' ': '_', 't': 'TT', 'a': None} # ' 'を'_'に、't'を'TT'に、'a'は削除

tbl = str.maketrans(d) # 辞書dを基に変換テーブルを作成

s1 = 'this is a sample string'

s2 = s1.translate(tbl)

print(s2) # TThis_is__smple_sTTring



tbl = str.maketrans(' a', '_A') # 半角空白文字をアンダースコアに、'a'を'A'に

s2 = s1.translate(tbl)

print(s2) # this_is_A_sAmple_string



tbl = str.maketrans('bcde', 'BCDE', 'a') # 'b'〜'e'を大文字に、'a'は削除

s2 = s1.translate(tbl)

print(s2) # this is smplE string



# タブ文字を半角空白文字に置換

s1 = '01\t4\t89'

s2 = s1.expandtabs(4) # 4タブでタブ文字を半角空白文字に展開

print(s2) # 01 4 89