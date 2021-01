# 文字列を小文字化/大文字化/大文字小文字の反転

s1 = 'Foo Bar Baz'

s2 = s1.lower() # 文字列を小文字化

print(s2) # foo bar baz

s2 = s1.upper() # 文字列を大文字化

print(s2) # FOO BAR BAZ

s2 = s1.swapcase() # 文字列の大文字/小文字を入れ替える

print(s2) # fOO bAR bAZ



# 文字列先頭を大文字に

s1 = 'hey! this is a SAMPLE string. how are you?'

s2 = s1.capitalize() # 文字列の先頭を大文字に、残りを小文字に

print(s2) # Hey! this is a sample string. how are you?



# 単語の先頭を大文字に、残りを小文字に

s1 = 'foo BAR baz'

s2 = s1.title()

print(s2) # Foo Bar Baz