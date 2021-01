s1 = 'name: [shinji+kawasaki], height: 172, weight: 80'

tbl = str.maketrans('+', ' ', ' []')

s2 = s1.translate(tbl)

print(s2) # name:shinji kawasaki,height:172,weight:80

s3 = s2.split(',')

print(s3) # ['name:shinji kawasaki', 'height:172', 'weight:80']

d = dict([item.split(':') for item in s3])

# d = {k: v for k, v in [item.split(':') for item in s3]}

print(d) # {'name': 'shinji kawasaki', 'height': '172', 'weight': '80'}