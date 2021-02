s = 'Deep'

result = s.isalpha() # 英字(文字)のみで構成されているかどうかを判定

print(f'"{s}" is alpha:', result) # "Deep" is alpha: True



s = 'Deep Insider'

result = s.isalpha() # 空白文字は英字(文字)には含まれない

print(f'"{s}" is alpha:', result) # "Deep Insider" is alpha: False



s = 'AI初学者のためのサイト'

result = s.isalpha() # ひらがな/カタカナ/漢字も文字として判定される

print(f'"{s}" is alpha:', result) # "AI初学者のためのサイト" is alpha: True



# isalphaメソッドとisasciiメソッドを組み合わせる

string_list = ['Deep Insider', 'DeepInsider', 'AI初学者のためのサイト']

for item in string_list:

if item.isalpha():

if item.isascii():

print(f'"{item}" includes only alphabets')

else:

print(f'"{item}" includes letter characters')

else:

print(f'"{item}" includes non-letter characters')

# 出力結果:

# "Deep Insider" includes non-letter characters

# "DeepInsider" includes only alphabets

# "AI初学者のためのサイト" includes letter characters



# 正規表現を使用する

import re



string_list = ['Deep Insider', 'DeepInsider', 'AI初学者のためのサイト']

for item in string_list:

if re.fullmatch('[a-zA-Z]+', item): # re.match('^[a-zA-Z]+$', 'deep')

print(f'"{item}" includes only alphabets')

else:

print(f'"{item}" includes non-alphabetic characters')

# 出力結果:

# "Deep Insider" includes non-alphabetic characters

# "DeepInsider" includes only alphabets

# "AI初学者のためのサイト" includes non-alphabetic characters