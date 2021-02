# 文字列が数値を表し、int/float関数による変換が可能かどうかを判定

def isint(s): # 整数値を表しているかどうかを判定

try:

int(s, 10) # 文字列を実際にint関数で変換してみる

except ValueError:

return False

else:

return True



def isfloat(s): # 浮動小数点数値を表しているかどうかを判定

try:

float(s) # 文字列を実際にfloat関数で変換してみる

except ValueError:

return False

else:

return True



s1 = '123'

s2 = '123b'

r1 = isint(s1)

r2 = isint(s2)

print(f'{s1}: {r1}, {s2}: {r2}') # 123: True, 123b: False



s1 = '1.23e-1'

s2 = '1.23e'

r1 = isfloat(s1)

r2 = isfloat(s2)

print(f'{s1}: {r1}, {s2}: {r2}') # 1.23e-1: True, 1.23e: False



# 正規表現を使う

import re



def isint2(s): # 正規表現を使って判定を行う

p = '[-+]?\d+'

return True if re.fullmatch(p, s) else False



def isfloat2(s): # 正規表現を使って判定を行う

p = '[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)([eE][-+]?\d+)?'

return True if re.fullmatch(p, s) else False



s1 = '123'

s2 = '123b'

r1 = isint2(s1)

r2 = isint2(s2)

print(f'{s1}: {r1}, {s2}: {r2}') # 123: True, 123b: False



s1 = '1.23e-1'

s2 = '1.23e'

r1 = isfloat2(s1)

r2 = isfloat2(s2)

print(f'{s1}: {r1}, {s2}: {r2}') # 1.23e-1: True, 1.23e: False