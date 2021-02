s = '123foo'



if re.fullmatch('[0-9]+', s):

print(f'{s} includes only decimal numbers')

else:

print(f'{s} includes non decimal characters')

# 出力結果:

# 123foo includes non decimal characters



def isonlynum(s):

return True if re.fullmatch('[0-9]+', s) else False



s1, s2 = '123', '123'

r1 = isonlynum(s1)

r2 = isonlynum(s2)

print(f'{s1}: {r1}, {s2}: {r2}') # 123: True, 123: False