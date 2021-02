od <- personal_onedrive() odb <- business_onedrive(tenant="mycompany") # use the device code authentication flow in RStudio Server od <- personal_onedrive(auth_type="device_code") # list files and folders od$list_items() od$list_items("Documents") # upload and download files od$download_file("Documents/myfile.docx") od$upload_file("somedata.xlsx") # create a folder od$create_folder("Documents/newfolder")