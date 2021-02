def make_1state_model(txt_data):

model = {}

txt_data = txt_data.split('

')

for sentence in txt_data:

if not sentence: # 空行などは処理しない

break

eos_mark = '。!?'

if sentence[-1] not in eos_mark: # 行末が。!?でなければ処理しない

print('not process:', sentence)

continue

words = sentence.split(' ')

previous_word = 'BoS' # begin of sentence

for word in words:

if previous_word in model:

model[previous_word].append(word)

else:

model[previous_word] = [word]

previous_word = word

return model



model = make_1state_model(txt_data)

model