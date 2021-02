# 文字列が半角の英数字のみで構成されているかどうかを判定

def isalnum_ascii(s): # 文字列のメソッドを使用

return True if s.isalnum() and s.isascii() else False



import re



def isalnum_ascii_re(s): # 正規表現を使用

return True if re.fullmatch('[\d\w]+', s, re.ASCII) else False



s1 = '123abc'

s2 = '123abc'

s3 = '123漢字ひらカタ'



r1 = isalnum_ascii(s1)

r2 = isalnum_ascii(s2)

r3 = isalnum_ascii(s3)

print(f'{s1} isalnum_ascii: {r1}') # 123abc isalnum_ascii: True

print(f'{s2} isalnum_ascii: {r2}') # 123abc isalnum_ascii: False

print(f'{s3} isalnum_ascii: {r3}') # 123漢字ひらカタ isalnum_ascii: False



r1 = isalnum_ascii_re(s1)

r2 = isalnum_ascii_re(s2)

r3 = isalnum_ascii_re(s3)

print(f'{s1} isalnum_ascii_re: {r1}') # 123abc isalnum_ascii_re: True

print(f'{s2} isalnum_ascii_re: {r2}') # 123abc isalnum_ascii_re: False

print(f'{s3} isalnum_ascii_re: {r3}') # 123漢字ひらカタ isalnum_ascii_re: False



# 文字列が英数字(文字および数字)のみで構成されているかどうかを判定

s1 = '123abc'

s2 = '123abc'

s3 = '123漢字ひらカタ'



r1 = s1.isalnum()

r2 = s2.isalnum()

r3 = s3.isalnum()

print(f'{s1} isalnum: {r1}') # 123abc isalnum: True

print(f'{s2} isalnum: {r2}') # 123abc isalnum: True

print(f'{s3} isalnum: {r3}') # 123漢字ひらカタ isalnum: True