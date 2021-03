let foo: [...string[], number]; foo = [123]; foo = ["hello", 123]; foo = ["hello!", "hello!", "hello!", 123]; let bar: [boolean, ...string[], boolean]; bar = [true, false]; bar = [true, "some text", false]; bar = [true, "some", "separated", "text", false]; rest要素の配置の制限は、「rest要素の後にオプション要素やrest要素が続いてはならない」というものだ。 interface Clown { /*...*/ } interface Joker { /*...*/ } let StealersWheel: [...Clown[], "me", ...Joker[]]; // ~~~~~~~~~~ Error! // A rest element cannot follow another rest element. let StringsAndMaybeBoolean: [...string[], boolean?]; // ~~~~~~~~ Error! // An optional element cannot follow a rest element.