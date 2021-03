s = '2021/03/23 05:30'



target = ' '

idx = s.find(target) # 半角空白文字のインデックスを検索

r = s[idx+1:] # スライスで半角空白文字のインデックス+1以降を抽出

# 見つからなかったときを考慮:「r = s[idx+1:] if idx != -1 else 'not found'」



print(r) # 05:30