# 正規表現を使って特定の文字(文字列)より後ろにある特定のパターンを抽出

import re



s = 'date: 2021/03/30, time: 05:30'



p = r'time: (.*)' # 「time: 」の後ろにある時間だけを抽出したい

# p = r'time: ([\d:]+)'

m = re.search(p, s)

print(m.group(1)) # 05:30



p = r'date: (.*),' # 「date: 」の後ろにある日付だけを抽出したい

# p = r'date: ([\d/]+)'

m = re.search(p, s)

print(m.group(1)) # 2021/03/30



p = r': ([\d/:]+)' # コロンの後ろにある日付と時刻を抽出したい

r = re.findall(p, s)

print(r) # ['2021/03/30', '05:30']



p = r': ([\d/]+).*: ([\d:]+)' # コロンの後ろにある日付と時刻を抽出したい

m = re.search(p, s)

print(m.groups()) # ('2021/03/30', '05:30')



p = r': (\d{4})/(\d{2})/(\d{2}).*(\d{2}):(\d{2})' # 数字をバラバラに抽出

m = re.search(p, s)

r = [int(m.group(x)) for x in range(1, 6)]

print(r) # [2021, 3, 30, 5, 30]



from datetime import datetime



d = datetime(*r)

print(d) # 2021-03-30 05:30:00