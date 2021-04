# 条件式(三項演算子)の基本パターン

x = 101

s = 'odd' if x % 2 else 'even'

print(s) # odd



# 条件式のネスト

s = 'positive' if x > 0 else 'negative' if x < 0 else 'zero'

print(s) # positive



# 内包表記と条件式

l1 = [3, 4, 6, 0, 1]

l2 = ['odd' if x % 2 else 'even' for x in l1]

print(l2) # ['odd', 'even', 'even', 'even', 'odd']



# ラムダ式と条件式

l1 = [3, 4, 6, 0, 1]

it = map(lambda x: 'odd' if x % 2 else 'even', l1)

l2 = list(it)

print(l2) # ['odd', 'even', 'even', 'even', 'odd']