from math import exp



def train(model, dataloader, criterion, optimizer, epochs, vocab_size):

device = model.device

model.train()

losses = []

ppls = []



for epoch in range(epochs):

running_loss = 0

for cnt, (X_train, y_train) in enumerate(dataloader):

optimizer.zero_grad()

X_train, y_train = X_train.to(device), y_train.to(device)

model.init_hidden()

outputs = model(X_train)

outputs = outputs.reshape(-1, vocab_size)

y_train = y_train.reshape(-1)

loss = criterion(outputs, y_train)

running_loss += loss.item()

loss.backward()

optimizer.step()



avg_loss = running_loss / cnt

losses.append(avg_loss)

ppl = exp(avg_loss)

ppls.append(ppl)



print('+', end='')

if epoch % 50 == 0:

print(f'

epoch: {epoch:3}, loss: {avg_loss:.3f}, ppl: {ppl:.3f}')



print(f'

epoch: {epoch:3}, loss: {loss:.3f}, ppl: {ppl:.3f}')

return losses, ppls