# ファイルを書き込み用にオープンして、ファイル先頭から文字列を書き込む

with open('test.txt', 'w') as f: # 「with open('test.txt', 'wt') as f:」と同じ

f.write('this is a test.

') # 改行したければ改行文字を最後に付加

sl = ['atmark IT

', 'deep insider

']

f.writelines(sl) # 文字列リストはwritelinesメソッドで書き込む

x = 1

f.write(str(x) + '

') # テキストファイルに書き込めるのは文字列のみ



# 上で作成した内容の確認

from pathlib import Path



print(Path('test.txt').read_text(), end='')

# 出力結果:

#this is a test.

#atmark IT

#deep insider

#1



# with文を使わない場合

f = open('test.txt', 'w')

f.write('this is a test.

') # 戻り値は書き込んだ文字数

f.close()



# pathlibモジュールのPathクラスが提供するwrite_textメソッドを使用

p = Path('test.txt')

p.write_text('foo

bar

baz

')



print(p.read_text(), end='')

# 出力結果:

#foo

#bar

#baz



# ファイルを追記

with open('test.txt', 'a') as f:

f.write('deep insider

')



print(Path('test.txt').read_text(), end='')

# 出力結果:

#foo

#bar

#baz

#deep insider



# ファイルを排他的に作成してオープン

with open('test.txt', 'x') as f: # 既に存在しているのでFileExistsError例外

pass



with open('test2.txt', 'x') as f:

f.write('absolutely a new line!

')



print(Path('test2.txt').read_text(), end='') # absolutely a new line!