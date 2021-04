with open('test.txt', 'w+') as f: # ファイルを読み書き両用でオープン

f.write('deep insider

') # ファイル先頭から書き込み

f.seek(0) # ファイル先頭にファイルポインタを移動

print(f.read(), end='') # deep insider:ファイル先頭から読み込んで表示



with open('test.txt', 'r+') as f: # 内容を削除せずに読み書き両用でオープン

f.write('atmark IT') # ファイル先頭から書き込み(上書き)

f.seek(0) # ファイル先頭にファイルポインタを移動

print(f.read(), end='') # atmark ITder:ファイル先頭から読み込んで表示



with open('test.txt', 'a+') as f:

f.write('python

') # ファイル末尾に書き込み

f.seek(0) # ファイル先頭にファイルポインタを移動

print(f.read(), end='') # ファイル先頭から読み込んで表示

# 出力結果:

#atmark ITder

#python



with open('test.txt', 'x+') as f: # FileExistsError例外

pass



with open('test2.txt', 'x+') as f: # OK

f.write('atmark IT

deep insider

') # ファイル先頭から書き込み

f.seek(0) # ファイル先頭にファイルポインタを移動

print(f.read(), end='') # ファイル先頭から読み込んで表示

# 出力結果:

#atmark IT

#deep insider