# シフトJISエンコードのテキストファイルの読み込み

with open('sjis.txt', encoding='shift_jis') as f:

s = f.read()



print(s.rstrip()) # このファイルはシフトJISでエンコードされています



# UTF8エンコードのテキストファイルの読み込み

with open('utf8.txt', encoding='utf-8') as f:

s = f.read()



print(s.rstrip()) # このファイルはUTF-8でエンコードされています



# バイナリファイルとして読み込んだ後にエンコーディングを指定してデコード

with open('sjis.txt', 'rb') as f:

b = f.read()



s = b.decode('shift_jis')

print(s.rstrip()) # このファイルはシフトJISでエンコードされています



# シフトJISエンコードでテキストファイルに書き込み

with open('sjis-2.txt', 'w', encoding='shift_jis') as f:

f.write('このファイルもシフトJISでエンコードされています

')



with open('sjis-2.txt', encoding='shift_jis') as f:

print(f.read().rstrip())



# UTF-8エンコードでテキストファイルに書き込み

with open('utf8-2.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:

f.write('このファイルもUTF-8でエンコードされています

')



with open('utf8-2.txt', encoding='utf-8') as f:

print(f.read().rstrip())