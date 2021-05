SQL Server動的管理ビュー一覧

本連載では、「Microsoft SQL Server(以下、SQL Server)」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。今回は、Always On 可用性グループのレプリカの一覧を出力する「sys.dm_hadr_availability_replica_cluster_nodes」を解説します。対応バージョンはSQL Server 2012以降です。

概要

Always On 可用性グループは、Windows Server フェールオーバークラスタリング(WSFC)クラスタ上に構成します。1つのWSFCクラスタに複数のAlways On 可用性グループを構成し、1つの SQL Server インスタンスで、複数の可用性グループレプリカをホストすることが可能です。

「sys.dm_hadr_availability_replica_cluster_nodes」動的管理ビューを使用することで、WSFCクラスタ上に構成された可用性グループと、可用性グループレプリカをホストするSQL Server インスタンスの一覧を出力することが可能です。

出力内容

列名 データ型 説明 group_name nvarchar(256) 可用性グループ名 replica_server_name nvarchar(256) 可用性グループレプリカをホストする SQL Server インスタンス名 node_name nvarchar(256) クラスタノードのコンピュータ名

出力例

