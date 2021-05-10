本連載では、「Microsoft SQL Server（以下、SQL Server）」で使用可能な動的管理ビューについて、動作概要や出力内容などを紹介していきます。Always On 可用性グループのレプリカの状態を出力する「sys.dm_hadr_availability_replica_states」を解説します。対応バージョンはSQL Server 2012以降です。
「sys.dm_hadr_availability_replica_states」動的管理ビューを出力することで、可用性グループレプリカの詳細な状態を確認することができます。
プライマリレプリカに接続して出力した場合には、全てのセカンダリレプリカについて情報が出力されます。ただし、セカンダリレプリカについての一部の情報は出力されません。セカンダリレプリカに接続して出力した場合には、接続しているセカンダリレプリカに関する情報のみが出力されます。
|列名
|データ型
|説明
|replica_id
|uniqueidentifier
|レプリカID
|group_id
|uniqueidentifier
|可用性グループID
|is_local
|bit
|このレプリカがローカルレプリカかどうか
0 = いいえ
1 = はい
|role
|tinyint
|このレプリカの現在のロール
0 = 解決中
1 = プライマリ
2 = セカンダリ
|role_desc
|nvarchar(60)
|role の説明
RESOLVING
PRIMARY
SECONDARY
|operational_state
|tinyint
|レプリカの現在の操作状態
0 = フェールオーバー保留
1 = 保留中
2 = オンライン
3 = オフライン
4 = 失敗
5 = 失敗、クォーラムなし
NULL = レプリカがローカルでない
|operational_state_desc
|nvarchar(60)
|operational_state の説明
PENDING_FAILOVER
PENDING
ONLINE
OFFLINE
FAILED
FAILED_NO_QUORUM
NULL
|recovery_health
|tinyint
|レプリカデータベースの状態
0 = オンラインでないレプリカデータベースが存在する
1 = 全てのレプリカデータベースがオンライン
NULL = このレプリカがローカルではない場合
|recovery_health_desc
|nvarchar(60)
|recovery_healthの説明
ONLINE_IN_PROGRESS
ONLINE
NULL
|synchronization_health
|tinyint
|レプリカデータベースの同期状態
0 = 同期が停止されているデータベースが存在する
1 = 部分的に正常な状態 (一部が同期中)
2 = 正常な状態
|synchronization_health_desc
|nvarchar(60)
|synchronization_health の説明
NOT_HEALTHY
PARTIALLY_HEALTHY
HEALTHY
|connected_state
|tinyint
|セカンダリレプリカとプライマリレプリカの接続状態
0 = 未接続
1 = 接続済み
|connected_state_desc
|nvarchar(60)
|connection_state の説明
DISCONNECTED
CONNECTED
|last_connect_error_number
|int
|最後に発生した接続エラーの番号
|last_connect_error_description
|nvarchar(1024)
|最後に発生した接続エラーメッセージ
|last_connect_error_timestamp
|datetime
|最後に発生した接続エラーの発生日時
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