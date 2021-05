# 文字列のバイナリファイルへの書き込み

with open('test.bin', 'wb') as f:

s = 'ディープインサイダー'

b = s.encode() # 文字列もバイト列にエンコードする必要がある

f.write(b) # バイナリファイルにはバイト列しか渡せない



# 文字列のバイナリファイルからの読み込み

with open('test.bin', 'rb') as f:

b = f.read()

s = b.decode()



print(s) # ディープインサイダー



# 整数のバイナリファイルへの書き込みと読み込み

from sys import byteorder



print(byteorder) # littleもしくはbig

length = 4 # 4バイト長整数に変換する



with open('test.bin', 'wb') as f:

n = 123456

b = n.to_bytes(length, byteorder) # nを4バイト長の符号なし整数に変換

f.write(b)



# 整数のバイナリファイルからの読み込み

with open('test.bin', 'rb') as f:

b = f.read(length) # lengthだけバイナリファイルから読み込み

n = int.from_bytes(b, byteorder) # バイト列を整数に変換する



print(f'read data: {n}') # read data: 123456



# 整数リストのバイナリファイルへの書き込みと読み込み

nlist = [1, 2, 3, 4, 5, 6]



with open('test.bin', 'wb') as f:

# 整数リストをバイト列リストに変換してファイルに書き込み

blist = [n.to_bytes(length, byteorder) for n in nlist]

f.writelines(blist)

# 整数リストをバイト列に変換してファイルに書き込み

#b = b''.join([n.to_bytes(length, byteorder) for n in nlist])

#f.write(b)



# バイナリファイルからの整数の連続読み込み

with open('test.bin', 'rb') as f:

result = []

b = f.read(length) # lengthだけバイナリファイルから読み込み

while b: # データがあるだけ以下を繰り返す

n = int.from_bytes(b, byteorder) # 読み込んだデータを整数に変換

result.append(n) # リストに追加

b = f.read(length) # lengthだけバイナリファイルから読み込み



print(result) # [1, 2, 3, 4, 5, 6]



# バイト列を読み込んだ後にmemoryviewオブジェクトを得て、型変換を行う

with open('test.bin', 'rb') as f:

b = f.read()



mv = memoryview(b)

result = mv.cast('i').tolist()

print(result) # [1, 2, 3, 4, 5, 6]