この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

IDCは2021年5月13日(米国時間)、2020年の世界パブリッククラウドサービス市場動向を発表した。2020年通年の世界パブリッククラウドサービスの売上高は3124億ドルとなり、2019年比で24.1%伸びた。

今回の市場調査データに含まれるパブリッククラウドサービスは4種類ある。IaaS(Infrastructure as a Service)とSISaaS(System Infrastructure Software as a Service)、PaaS(Platform as a Service)と4種類の中で最も規模の大きなSaaS(Software as a Service)だ。

市場全体では寡占化が進む

2020年も大手パブリッククラウドサービスプロバイダーが引き続き勢力を拡大し、上位5社(Amazon Web Services《AWS》、Microsoft、Salesforce.com、Google、Oracle)の合計売上高は、市場平均を上回る前年比32%増となった。5社の合計市場シェアは38%に達した。

MicrosoftはSaaSとSISaaSの増収が寄与し、AWSと首位を分け合った。両社は2020年のパブリッククラウドサービス市場全体でいずれも12.8%のシェアを獲得した。

「パブリッククラウドの共有インフラやデータ、アプリケーションリソースへのアクセスは、組織や個人にとって、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が猛威を振るった2020年のさまざまな混乱を乗り切る上で重要な役割を果たした。企業にとって今後、拡大するクラウドサービスポートフォリオのガバナンスを確保する力が、ビジネスプロセスやITプロセスの自動化を進めるとともに、デジタル回復力を高めるための基盤になる」と、IDCのワールドワイドリサーチ担当グループバイスプレジデント、リック・ビラーズ氏は述べている。

IaaSとPaaSの成長率が高い

セグメント別に見ると、2020年も引き続きIaaSとPaaSの成長率が高かった。

このことは、企業の間で次の3つへの依存が高まっていることを示している。

クラウドインフラ上に構築したクラウド基盤 サービスとして提供されるソフトウェア定義型データやコンピュート、ガバナンスソリューション 社内エンタープライズITアプリケーションのためのクラウドネイティブなアプリケーションデプロイプラットフォーム

今後も基盤クラウドサービス(特に、IaaSとPaaS)が、クラウド市場全体を上回るペースで成長を続けるとIDCは予想している。ITプラットフォームに関する意思決定において、回復力や柔軟性、アジリティが重視されているからだ。

IDCのアナリストは、パブリッククラウドサービス市場の動向について次のようにコメントしている。

続きを閲覧するには、ブラウザの JavaScript の設定を有効にする必要があります。