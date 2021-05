# structモジュールを使ってバイナリファイルに書き込み

from struct import pack, unpack, calcsize, iter_unpack



person = ('かわさき', 120, 99.9)

fmt = '20sid' # 長さ20のバイト列(20s)、整数(i)、倍精度浮動小数点(d)

b = pack(fmt, person[0].encode(), person[1], person[2]) # fmtに従ってバイト列化



with open('data.bin', 'wb') as f:

f.write(b)



# データサイズの計算

data_size = calcsize(fmt)

print(data_size) # 32(このデータは32バイト長)



# バイナリファイルから読み込んで、structモジュールを使って復元

with open('data.bin', 'rb') as f:

b = f.read(data_size)



data = unpack(fmt, b)

data = (data[0].strip(b'\x00').decode(), data[1], data[2])

print(data) # ('かわさき', 120, 99.9)



# pathlibモジュールを使う

from pathlib import Path

p = Path('data2.bin')

b = pack(fmt, person[0].encode(), person[1], person[2])

p.write_bytes(b)



b = p.read_bytes()

data = unpack(fmt, b)

data = (data[0].strip(b'\x00').decode(), data[1], data[2])

print(data) # ('かわさき', 120, 99.9)



# 複数のデータをバイナリファイルに書き込み

p_list = [('かわさき', 120, 99.9),

('えんどう', 60, 68.3),

('いっしき', 25, 65.2)]



fmt = '20sid'

with open('data.bin', 'wb') as f:

b = [pack(fmt, p[0].encode(), p[1], p[2]) for p in p_list]

f.writelines(b)



# 複数のデータをバイナリファイルから読み込み

data_size = calcsize(fmt)



with open('data.bin', 'rb') as f:

b = f.read()



result = [(d[0].strip(b'\x00').decode(), d[1], d[2]) for d in iter_unpack(fmt, b)]



print(result)