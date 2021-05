declare function foo1<V extends string>(arg: `*${V}*`): V; function test<T extends string>(s: string, n: number, b: boolean, t: T) { let x1 = foo('*hello*'); // "hello" let x2 = foo('**hello**'); // "*hello*" let x3 = foo(`*${s}*` as const); // string let x4 = foo(`*${n}*` as const); // `${number}` let x5 = foo(`*${b}*` as const); // "true" | "false" let x6 = foo(`*${t}*` as const); // `${T}` let x7 = foo(`**${s}**` as const); // `*${string}*` }