import pickle



favs = ['beer', 'sake']

mydata = {'name': 'かわさき', 'age': 999, 'weight': 123.4, 'favs': favs}



# pickle化してファイルに書き込み

with open('pickled.pkl', 'wb') as f:

pickle.dump(mydata, f)



# 非pickle化

with open('pickled.pkl', 'rb') as f:

mydata2 = pickle.load(f)

favs2 = mydata['favs']



print(mydata2)

# 出力結果

# {'name': 'かわさき', 'age': 999, 'weight': 123.4, 'favs': ['beer', 'sake']}



print(f'mydata2 == mydata: {mydata2 == mydata}') # mydata2 == mydata: True

print(f'mydata2 is mydata: {mydata2 is mydata}') # mydata2 is mydata: False



# クラスのインスタンスのpickle化

class Foo:

def __init__(self, name, age):

self.name = name

self.age = age



foo = Foo('かわさき', 999)



with open('pickled.pkl', 'wb') as f:

pickle.dump(foo, f)



# クラスのインスタンスの非pickle化

del foo # インスタンスを削除

with open('pickled.pkl', 'rb') as f:

foo = pickle.load(f) # 復元



print(f'name: {foo.name}, age: {foo.age}') # name: かわさき, age: 999



# 関数オブジェクトとクラスオブジェクトのpickle化

def hello():

print('hello')



with open('pickled.pkl', 'wb') as f:

pickle.dump(Foo, f) # 一つのファイルに複数のオブジェクトをpickle化できる

pickle.dump(hello, f)



with open('pickled.pkl', 'rb') as f:

Bar = pickle.load(f) # FooクラスをBarクラスに復元

greet = pickle.load(f) # hello関数をgreet関数に復元



bar = Bar('bar', 101)

print(f'name: {bar.name}, age: {bar.age}') # name: bar, age: 101

greet() # hello



# Fooインスタンスの復元にはFooクラスが定義されている必要がある

foo = Foo('かわさき', 999)

with open('pickled.pkl', 'wb') as f:

pickle.dump(foo, f)



del Foo, foo # Fooクラスとそのインスタンスであるfooを削除

with open('pickled.pkl', 'rb') as f:

foo = pickle.load(f) # FooクラスがないのでAttributeError例外



class Foo: # 上とは別のFooクラスを定義してみる

def __init__(self, a, b):

self.a = a

self.b = b



with open('pickled.pkl', 'rb') as f:

foo = pickle.load(f) # 復元できてしまう



print(foo.a) # AttributeError例外(復元したfooにはa属性はない)