import shelve



data_file = 'mydata'

key = 'person_data'



person_data = [('kawasaki', 120), ('isshiki', 38)]



with shelve.open(data_file) as d:

d[key] = person_data



with shelve.open(data_file) as d:

data = d[key]



print(data) # [('kawasaki', 120), ('isshiki', 38)]



# デフォルトでは読み書き両用でオープンされる

num_data = [1, 2, 3, 4, 5]



with shelve.open(data_file) as d:

data = d[key] # 読み込み

print(data) # [('kawasaki', 120), ('isshiki', 38)]

d['num_data'] = num_data # 書き込み

nums = d['num_data'] # 読み込み

print(nums) # [1, 2, 3, 4, 5]



# writeback=False

more_data = ('endo', 45)



with shelve.open(data_file) as d:

data = d[key]

data.append(more_data) # 読み出したデータに追加

print(d[key]) # [('kawasaki', 120), ('isshiki', 38)]

d[key] = data # 反映するには元のキーの値を置き換える必要がある

print(d[key]) # [('kawasaki', 120), ('isshiki', 38), ('endo', 45)]



# writeback=True

one_more_data = ('shimada', 50)



with shelve.open(data_file, writeback=True) as d:

data = d[key]

data.append(one_more_data) # Shelfオブジェクトへの操作はキャッシュされる

print(d[key]) # [('kawasaki', 120), ('isshiki', 38), ('endo', 45), ('shimada', 50)]

# closeメソッドかsyncメソッドの呼び出しで、キャッシュの内容が書き込まれる。

# キャッシュサイズが大きくなると書き戻しに時間がかかる点には注意